Армяне распространяют дезинформацию, чтобы рассорить Азербайджан с Украиной

БАКУ /Trend/ - Армяне никак не могут смириться с реалиями после своего разгромного поражения в 44-дневной войне. Вместо этого как армянские политики, так и общественные деятели в продолжение реваншистской политики продолжают распространять дезинформацию, направленную на очернение имиджа Азербайджана на политической арене.

Так, армянский журналист Роберт Ананян опубликовал так называемый «разоблачающий» материал, в котором предъявляет Азербайджану обвинения в якобы передаче российской стороне техники, изъятой у армянских сепаратистов в Карабахе по итогам антитеррористических мероприятий локального характера в сентябре этого года. Более того, Ананян утверждает, что "именно эта техника будет использоваться в военных действиях в Украине".

Он сопровождает свои измышления видеокадрами, на которых видно, как из Карабаха вывозится военная техника. Вот только на кадрах российские миротворцы со своим же снабжением. Неужели журналист, который позиционирует себя как "эксперта по вопросам Южного Кавказа", этого "не видит"?

Кроме того, единственное место той технике, о которой он говорит, Парк Трофеев в Баку.

Также стоит отметить, что тот же самый Ананян и другие его коллеги ранее яро отрицали факт присутствия формирований ВС Армении на суверенной территории Азербайджана.

Вместо того, чтобы работать над мирным соглашением, делимитацией границ, разблокированием коммуникаций и другими вопросами, прописанными в трехстороннем заявлении, Армения, на фоне усилий Азербайджана и других партнеров по урегулированию ситуации в регионе, сосредоточена лишь на распространении лжи, которая, кроме прочего, имеет целью рассорить Азербайджан с его партнерами.