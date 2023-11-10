Шуша выбрана молодёжной столицей ОИС

БАКУ /Trend/ - Город Шуша, жемчужина Карабаха, выбран молодежной столицей Организации исламского сотрудничества на 2024 год.

Об этом Trend сообщили в пятницу в министерстве молодежи и спорта Азербайджана.

Было отмечено, что отборочная комиссия международной программы "Молодежная столица 2024", реализуемой Молодежным форумом Организации исламского сотрудничества, единогласно приняла решение об избрании города Шуша, кандидатура которого была выдвинута на 2024 год, молодежной столицей ОИС.

В 11-м заседании Исполнительного совета Молодежного форума ОИС приняли участие заместитель министра молодежи и спорта Фархад Гаджиев и заместитель заведующего отделом по работе с молодежью Ульвия Ахундова.

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