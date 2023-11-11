Военный парад в Ханкенди показывает успех правительства Азербайджана – американские эксперты

БАКУ /Trend/ - Военный парад, прошедший 8 ноября в городе Ханкенди, является весьма символичным событием, которое подчеркивает восстановление территориальной целостности Азербайджана и показывает успех правительства Азербайджана.

Об этом сказала Trend в субботу американский аналитик Ирина Цукерман.

«Восстановление территориальной целостности Азербайджана открыло двери к интеграции на Южном Кавказе и создало возможность превратить регион в важный центр торговли, культурных и деловых обменов. Если бы Азербайджан не предпринял решительных действий по освобождению своих территорий, конфликт продолжался бы бесконечно. Восстановление территориальной целостности Азербайджана позволит преодолеть препятствия к процветанию Южного Кавказа, создаваемые некоторыми внешними силами», - сказала она.

Цукерман добавила, что проведение этого парада посылает этим державам сигнал о том, что их планы по предотвращению такого рода сотрудничества не увенчались успехом и никогда больше не сработают.

Как отметил американский эксперт, исследователь международных отношений и геополитики Евразии Питер Тейс, 8 ноября – самый важный день в истории современного Азербайджана.

«Военный парад, прошедший в Ханкенди, был великолепен. Он в очередной раз показал военную мощь страны и любовь азербайджанского народа к Родине. Под дальновидным руководством Президента Ильхама Алиева территориальная целостность Азербайджана была полностью восстановлена и экономический потенциал страны растет день ото дня. Нет другой страны в Евразии, Океании, Африке, Западном полушарии, которая в рекордные сроки осуществила бы стратегические инфраструктурные проекты, в том числе и в регионах, которые когда-то были разрушены и осквернены фашистскими вооруженными силами Армении», - сказал он.

Тейс отметил, что значительные экономические изменения на освобождённых территориях были достигнуты в течение недель и месяцев сразу после освобождения.

«Прочный мир на Южном Кавказе не за горами, поскольку ценности мультикультурализма в Азербайджане приносят пользу региональному миру и стабильности. Геополитический ландшафт в Европе становится все более раздробленным, и в этом контексте пример Азербайджана, который является идеальным региональным игроком, поможет наладить связи между представителями различных наций, религий и политических взглядов», - заключил он.