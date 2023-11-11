Азербайджан получил то, что принадлежало ему по международному праву - посол ответила на необоснованные обвинения Пашиняна

БАКУ /Trend/ - Азербайджан получил то, что принадлежало ему по международному праву.

Как передает в субботу Trend, об этом сказала посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева на 6-м Парижском форуме мира в ответ на необоснованные обвинения, в очередной раз озвученные премьер-министром Армении Николом Пашиняном на панельных дискуссиях в рамках форума.

"Опасения во Франции по поводу так называемой "угрозы" Азербайджана Армении абсолютно беспочвенны. Азербайджан получил то, что принадлежало непосредственно ему самому. Более того, именно Азербайджан инициировал мирный процесс с Арменией", - сказала она.

Касаясь встречи в Гранаде, которая прошла без участия Азербайджана, Абдуллаева сказала, что именно Франция помешала переговорному процессу всего за день до встречи, заявив о своей готовности предоставить военную технику Армении.

Она подчеркнула, что для страны, которая позиционирует себя как посредника в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией, открытая военная поддержка одной из сторон неприемлема.

Отметим, что в своем заявлении в ответ на выступление Пашиняна на Парижском форуме министерство иностранных дел Азербайджана отметило, что Армения продолжает агрессивную и клеветническую риторику в отношении Азербайджана, используя различные международные платформы.

"Мы призываем Армению отказаться от заявлений, подрывающих мирные перспективы, и использовать возникшие исторические возможности для превращения региона Южного Кавказа в пространство мира и сотрудничества", - говорится в заявлении министерства.

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