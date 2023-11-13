Франция должна положить конец политике милитаризации в регионе - МИД Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Армения и Франция должны положить конец политике вооружения и милитаризации в регионе, эти страны должны окончательно понять, что в регионе нет альтернативы миру и сотрудничеству.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, отвечая на вопросы об отправке Францией военной техники в Армению.

"На фоне клеветнической кампании Франции против Азербайджана и деструктивной деятельности в регионе, эти шаги, которые служат политике военизации Армении, свидетельствуют о том, что Франция руководствуется ошибочными интересами в регионе.

Призываем международное сообщество воздержаться от вооружения Армении, известной своей агрессивной политикой и действиями, а также от создания условий для этого, прекратить и осудить подобную нелегитимную деятельность, препятствующую установлению мира и процветания в регионе", - добавил А.Гаджизаде.

Напомним, что в социальных сетях распространились кадры передвижения по территории Грузии французской военной техники, предназначенной для Армении.

В ночь с 11 на 12 ноября многоцелевая бронетехника "Бастион" производства компании Acmat (Франция) была отправлена в грузинский порт Поти.

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