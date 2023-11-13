Президент Ильхам Алиев: В настоящее время в регионе имеются очень хорошие возможности для мирной повестки

БАКУ /Trend/ - В настоящее время в регионе имеются очень хорошие возможности для мирной повестки.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая президента Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пиа Кауму.

Глава государства подчеркнул, что после 44-дневной Отечественной войны именно Азербайджан выступил с инициативой мирного договора и принципами, составляющими его основу. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан является сторонником устойчивого мира на Южном Кавказе и поддерживает региональную мирную повестку дня, нормализацию отношений и подписание мирного договора с Арменией.