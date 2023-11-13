Франция продала Армении военный хлам, который Украина отвергла из-за слабой брони

БАКУ /Trend/ - Франция отправила в Армению непригодный военный хлам, от которого в Украине отказались из-за непригодности, передает в понедельник Trend.

Как сообщает французское издание Ouest France, бронемашины Bastion, которые должны были быть отправлены в Украину в качестве военной помощи и от которых страна отказалась из-за их слабой защищенности, были проданы Армении.

"Эти бронемашины изначально предназначались для Украины, но Киев посчитал их плохо защищенными от артиллерийского огня и противотанковых ракет", - отмечает Ouest France.

Напомним, что первая партия бронемашин Bastion для армянской армии уже доставляется в страну через Грузию.

Стоит отметить, что изначально Bastion был спроектирован для французских войск в бывших колониях страны в Африке. Теперь же Франция ищет любые возможности избавиться от этой техники.