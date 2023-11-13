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ЕС призывает к продолжению переговоров между Азербайджаном и Арменией

Политика Материалы 13 ноября 2023 21:05 (UTC +04:00)
ЕС призывает к продолжению переговоров между Азербайджаном и Арменией

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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БАКУ /Trend/ - Призываем к продолжению переговоров между Азербайджаном и Арменией.

Как передает в понедельник Trend, об этом сказал Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на брифинге по итогам состоявшегося сегодня заседания Совета по иностранным делам.

Боррель призвал стороны продолжить работу, начатую президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

“Необходимо, чтобы между Азербайджаном и Арменией был заключен мирный договор, и мы готовы продолжать наращивать наше посредничество”, - добавил он.

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