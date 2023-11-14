Армения затягивает представление своего варианта документа по мирному соглашению с Азербайджаном - Хикмет Гаджиев

БАКУ /Trend/ - Армения более двух месяцев затягивает представление своего варианта документа по мирному соглашению с Азербайджаном.

Как сообщает во вторник Trend, об этом помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев сообщил на своей странице в соцсети Х.

"11 сентября Азербайджан через двусторонние каналы передал армянской стороне пятый скорректированный вариант мирного соглашения вместе с соответствующими пояснительными записками и ожидалось, что Армения ответит в скором времени. Несмотря на публичные заявления о готовности подписать мирный договор до конца этого года, армянская сторона более двух месяцев откладывает представление своего варианта документа. Азербайджанская сторона неоднократно заявляла, что это историческая возможность и нет никаких препятствий для подписания мирного договора, особенно после восстановления суверенитета Азербайджана. Насколько Армения готова к этому, сейчас вызывает серьезные вопросы. Текст мирного договора не ядерная физика. В соответствии с основными принципами международного права, предложенными Азербайджаном, текст мирного соглашения мог быть завершен быстрее путем интенсивных двусторонних переговоров. Мяч сейчас на стороне Армении!", - отметил Хикмет Гаджиев.