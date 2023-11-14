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Губернатор Анкары проинформирован о туристическом потенциале и развитии Шуши

Политика Материалы 14 ноября 2023 23:54 (UTC +04:00)
Губернатор Анкары проинформирован о туристическом потенциале и развитии Шуши

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - В рамках Дней культуры Шуши в Анкаре 14 ноября специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе Айдын Керимов встретился с губернатором Анкары Васипом Шахином.

Как передает Trend, об этом сообщил Айдын Керимов в своем аккаунте в социальной сети X.

Специальный представитель отметил, что на встрече, прошедшей в очень искренней и дружеской атмосфере, говорилось о том, что в результате восстановительно-созидательных работ, проведенных в культурной столице тюркского мира городе Шуша, вновь возвращается его величественный облик, шла речь о туристическом потенциале и развитии города. Кроме того, сегодня была представлена информация о шагах, предпринимаемых для представления Шуши на международном уровне, и реализуемых проектах. Васип Шахин рассказал о своей любви к Шуше, отметил, что готов оказать всяческую поддержку развитию этого города.

В заключение состоялось вручение памятных подарков.

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