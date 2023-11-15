Лео Докерти совершит визит в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Заместитель госсекретаря по Европе министерства иностранных дел, а также по делам Содружества и развития Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Лео Докерти в ближайшее время прибудет в Азербайджан.

Об этом в среду Trend сообщил источник в посольстве Великобритании в Баку.

В ходе предстоящего визита Лео Докерти намерен провести ряд встреч с правительственными чиновниками. Другие детали программы визита пока не разглашаются.

Докерти ранее посещал Азербайджан в феврале 2023 года.

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