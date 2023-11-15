Обращение Первой леди Мехрибан Алиевой к участникам заседания «Единое сердце для Палестины» (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Первая леди Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева обратилась к участникам проходящего 15 ноября в Стамбуле заседания супруг глав государств и правительств «Единое сердце для Палестины».

Trend представляет обращение Первой леди Мехрибан Алиевой.

- Уважаемая Эмине ханым,

Уважаемые участники заседания,

Прежде всего, хочу выразить глубокую признательность первой леди Турецкой Республики, уважаемой Эмине Эрдоган за приглашение принять участие в этом мероприятии.

Особо отмечаю и высоко оцениваю деятельность уважаемой Эмине ханым в гуманитарной и социальной сферах, в том числе ее вклад в вопросы оказания помощи гражданским лицам, женщинам и детям страдающим от военных конфликтов. Турецкая Республика, отмечающая в этом году 100-летие своего образования, является могущественным государством, добившимся важных достижений во всех областях и обладающим большим авторитетом на международной арене.

Братская Турция, всегда выступая на стороне мира и справедливости, вносит важный вклад в обеспечение стабильности и безопасности в регионе и мире. Азербайджано-турецкое братство и единство сегодня находятся на самом высоком уровне.

Уважаемые участники заседания,

Расширение день ото дня масштабов напряженности в зоне палестино-израильского конфликта, которая становится причиной еще большей человеческой трагедии, вызывает серьезную озабоченность. Каждый из нас глубоко потрясен невыносимыми человеческими страданиями, которые мы наблюдаем с болью в сердце. Крайне прискорбно, что больше всего от этого вооруженного противостояния страдают гражданские лица, особенно женщины и дети. При проведении военных действий необходимо соблюдать международное гуманитарное право. Выражаю соболезнования близким погибших, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим.

Азербайджан поддерживает призывы к немедленному прекращению боевых действий и проголосовал за принятую Генеральной Ассамблеей ООН в октябре резолюцию, связанную со сложившейся напряженностью. Наша страна выступает за разрешение палестино-израильского конфликта на основе принципа «двух государств» в соответствии с международным правом и соответствующими резолюциями ООН. В период нашего председательства в Движении неприсоединения с 2019 года мы постоянно уделяли внимание палестинскому вопросу. Верю, что начало деятельности представительского офиса нашей страны в городе Рамалла в этом году придаст импульс развитию азербайджано-палестинских отношений.

За последние десять лет наша страна неоднократно оказывала гуманитарную и финансовую помощь по линии Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ. В то же время в Азербайджане был проведен ряд международных мероприятий с целью привлечения политической и финансовой поддержки Палестине. Среди них я хотела бы отметить учредительную конференцию Исламской сети финансовой безопасности с целью оказания помощи Государству Палестина и Донорскую конференцию по поддержке развития города Иерусалима. Палестинская молодежь получает высшее образование в нашей стране на основе стипендии, предоставляемые Азербайджанским государством. Школа, которую Азербайджан построит в Палестине, станет очередным проявлением нашей поддержки палестинскому народу.

Нынешний кризис, с которым столкнулись обладающие широкими полномочиями международные институты, препятствует решению важных вопросов. Этот кризис, имеющий глубокие корни, является еще одной темой для обсуждений. Хочу подчеркнуть, что в современный период неразрешенность военных конфликтов во многом обусловлена избирательным применением международного права. Двойные стандарты и предвзятый подход создают условия для еще большего обострения этого кризиса.

С целью введения в заблуждение общественного мнения и манипуляции международным правом посредством предвзятых медиа-платформ распространяются лживые истории. Еще более опасны случаи злоупотребления моральными ценностями с целью манипуляций. В результате 30-летней агрессии Армении против Азербайджана наши территории были оккупированы, около миллиона наших соотечественников были изгнаны со своих исконных земель, разрушено более 300 городов и сел, уничтожено наше религиозное и культурное наследие. Из 67 мечетей на наших оккупированных в свое время землях 65 были полностью разрушены.

Хотела бы с сожалением отметить, что 4 резолюции, принятые Советом Безопасности ООН в 1993 году, на протяжении 27 лет оставались на бумаге. В ходе 44-дневной Отечественной войны в 2020 году Азербайджан сам освободил свои земли от оккупации, а в результате антитеррористической операции в сентябре этого года полностью восстановил свой суверенитет, положив конец присутствию остатков армянских вооруженных сил и сепаратизму.

В заключение выступления хотела бы подчеркнуть, что даже в самые трудные моменты человечество не должно терять чувства сострадания. Поэтому еще раз выражаю глубокую благодарность уважаемой Эмине ханым за организацию этого важного мероприятия и приглашение.