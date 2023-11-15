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Первая леди Мехрибан Алиева: Расширение день ото дня масштабов напряженности в зоне палестино-израильского конфликта вызывает серьезную озабоченность

Политика Материалы 15 ноября 2023 17:23 (UTC +04:00)
Первая леди Мехрибан Алиева: Расширение день ото дня масштабов напряженности в зоне палестино-израильского конфликта вызывает серьезную озабоченность

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БАКУ/Trend/ - Расширение день ото дня масштабов напряженности в зоне палестино-израильского конфликта, которая становится причиной еще большей человеческой трагедии, вызывает серьезную озабоченность. Каждый из нас глубоко потрясен невыносимыми человеческими страданиями, которые мы наблюдаем с болью в сердце.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, говорится в обращении Первой леди Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой к участникам проведенного 15 ноября заседания супруг глав государств и правительств «Единое сердце для Палестины».

«Крайне прискорбно, что больше всего от этого вооруженного противостояния страдают гражданские лица, особенно женщины и дети. При проведении военных действий необходимо соблюдать международное гуманитарное право», - сказала первая леди, выразившая соболезнования близким погибших, пожелавшая скорейшего выздоровления пострадавшим.

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