Первая леди Мехрибан Алиева: В современный период неразрешенность военных конфликтов во многом обусловлена избирательным применением международного права

БАКУ/Trend/ - Нынешний кризис, с которым столкнулись обладающие широкими полномочиями международные институты, препятствует решению важных вопросов.

Как сообщает в среду Trend, об этом, в частности, говорится в обращении Первой леди Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой к участникам проходящего 15 ноября в Стамбуле заседания супруг глав государств и правительств «Единое сердце для Палестины».

«Хочу подчеркнуть, что в современный период неразрешенность военных конфликтов во многом обусловлена избирательным применением международного права. Двойные стандарты и предвзятый подход создают условия для еще большего обострения этого кризиса. С целью введения в заблуждение общественного мнения и манипуляции международным правом посредством предвзятых медиа-платформ распространяются лживые истории. Еще более опасны случаи злоупотребления моральными ценностями с целью манипуляций», - говорится в обращении.