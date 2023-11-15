Москва обвинила Ереван в срыве договоренностей по разблокированию транспортных коммуникаций на Южном Кавказе

БАКУ/Trend/ - Россия выступает за полное разблокирование экономических и транспортных коммуникаций на Южном Кавказе.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказала сегодня в ходе еженедельного брифинга глава пресс-службы МИД РФ Мария Захарова.

«Мы выступаем за создание не какого-то одного конкретного маршрута, а за полное разблокирование экономических и транспортных коммуникаций на Южном Кавказе. Выступаем за то, чтобы это происходило в транспарентных, взаимовыгодных условиях. Это не только слова, это работа», - сказала она.

Она отметила, что именно такая работа в интересах как Армении, так и Азербайджана, так и их соседей ведется в рамках трехсторонней рабочей группы под совместным председательством вице-премьеров.

«Разве об этом не знают в Ереване? Прекрасно знают. Разве работа в рамках этой группы вызывала нарекание? Никогда. Почему? Потому, что она равноправная. Трехсторонняя рабочая группа ведет свою деятельность на основе договоренностей лидеров Азербайджана, России и Армении», - сказала Захарова.

По ее словам, процесс разблокирования коммуникаций, запущенный лидерами трех стран в январе 2021 года до сих пор так и не доведен до конца.

«2 июня на 12-м заседании рабочей группы был зафиксирован существенный прогресс в переговорах. В частности, было достигнуто общее понимание относительно восстановления и организации железнодорожного сообщения между Арменией и Азербайджаном. Но опять армянскому руководству что-то помешало финализировать договоренности на бумаге. И мы хорошо знаем что помешало. Это «добрые» советы западных друзей нынешнего руководства Армении», - сказала она.