Вопреки гарантиям Азербайджана, распространяются фейки, чтобы препятствовать возращению армян в Карабах – Захарова

БАКУ/Trend/ - Мы фиксируем очень много фейков, которые инспирированы для того, чтобы не дать возможность жителям Карабаха вернуться обратно.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказала сегодня в ходе еженедельного брифинга глава пресс-службы МИД РФ Мария Захарова.

«Мы приветствуем недавние заявления высокопоставленного представителя Администрации Президента Азербайджана о гарантиях прав, безопасности, экономического благополучия для армян, которые хотят вернуться в Карабах. Мне кажется, что это очень важный и своевременный сигнал и мы будем всячески содействовать данному процессу, имеющему принципиальное значение для примирения Баку и Еревана, в том числе по линии российского миротворческого контингента.

Мы фиксируем очень много фейков, которые инспирированы для того, чтобы не дать возможность жителям Карабаха вернуться обратно. Кого-то запугивают какими-то мнимыми угрозами, кому-то подбрасывают недостоверную информацию относительно того, что уже ничего не осталось от их домов. Это неправда. Мы видим эти информационные кампании. Но мне кажется, нужно опираться на те официальные заявления, которые в частности, в данном случае я процитировала - представителя Администрации Президента Азербайджана и на соответствующие заявления российской стороны», - сказала она.

Отметим, что ранее представитель Президента Азербайджанской Республики по особым поручениям Эльчин Амирбеков сказал в интервью программе Newshour BBC, что отъезд армянских жителей с территории Азербайджана является их добровольным и индивидуальным решением.

"Это не имеет ничего общего с принудительным переселением или каким-либо желанием Азербайджана, чтобы они уехали. У них действительно есть выбор. Важно подчеркнуть, что мы призвали их остаться и быть частью многонационального Азербайджана", - сказал Амирбеков.

Он отметил, что покинувшие Азербайджан армяне смогут вернуться обратно.

Амирбеков также сказал, что Азербайджан решительно осуждает и отвергает заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о так называемой "этнической чистке", якобы происходящей в Карабахе.