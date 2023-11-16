МИД Азербайджана ответил помощнику госсекретаря США

БАКУ /Trend/ - Односторонние и предвзятые высказывания помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймса О'Брайена на слушаниях подкомитета по Европе комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США 15 ноября 2023 года неэффективны, необоснованны и неприемлемы.

Об этом говорится в комментарии министерства иностранных дел Азербайджана по поводу необоснованных заявлений помощника госсекретаря США Джеймса О'Брайена, сообщает Trend.

"Мы расцениваем эти слушания и выступления как удар по отношениям между Азербайджаном и США в двустороннем и многостороннем форматах. Обвинения, выдвинутые против Азербайджана, не только необоснованны, но и подрывают мир и безопасность в регионе", - говорится в сообщении МИД.

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