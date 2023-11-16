США финансируют сепаратистский режим - МИД Азербайджана (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - США как сторона, поддерживающая сепаратистский режим, официально финансирующая его, будучи единственной страной, которая регулярно организует их поездки в США и встречи с официальными лицами, также несет ответственность за непредотвращение применения подхода двойных стандартов.

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в комментарии министерства иностранных дел Азербайджана по поводу необоснованных заявлений помощника госсекретаря США Джеймса О'Брайена на слушаниях подкомитета по Европе комитета по иностранным делам Палаты представителей.

Было отмечено, что в отличие от Армении, Азербайджан всегда уважал суверенитет и территориальную целостность Армении, что было в очередной раз подтверждено во время встречи в Праге 6 октября 2022 года.

"Азербайджан не только после 44-дневной войны 2020 года, но и на протяжении почти 30 лет оккупации своей территории был верен нормам и принципам международного права, в том числе мирному процессу. Напротив, американская сторона, которая является одним из посредников, также несет ответственность за то, что никогда не призывала Армению - агрессора и дестабилизатора в регионе, вести себя в соответствии с международным правом", - говорится в комментарии МИД Азербайджана.

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