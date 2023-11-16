Начальник миграционной службы Азербайджана о проживающих в Карабахе гражданах армянского происхождения (Дополнено)

Новость обновлена, дополнены подробности (Первая версия была опубликована в 12:39)

БАКУ /Trend/ - В настоящее время проводится предварительная регистрация для граждан армянского происхождения, проживающих в Ханкенди и других населенных пунктах Карабаха.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил начальник Государственной миграционной службы Азербайджана Вусал Гусейнов.

"Информация об этом обрабатывается в централизованном порядке", - добавил В.Гусейнов.

Отметим, что 13 человек лично участвовали в процессе предварительной регистрации, чтобы присоединиться к процессу реинтеграции, а 2 человека приняли участие в регистрации посредством созданного для этого специального портала reintegration.gov.az. В общей сложности 15 человек обратились в Государственную миграционную службу, предоставив всю необходимую информацию. Заявки каждого из них на предварительную регистрацию были приняты и им сообщили, что будет предоставлена ​​дополнительная информация о реализации их заявок.

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