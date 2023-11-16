Обсуждены перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном в области военного образования

БАКУ /Trend/ - Находящаяся с визитом в Азербайджане делегация министерства обороны Республики Узбекистан посетила Национальный университет обороны.

Как передает в четверг Trend, об этом сообщили в минобороны Азербайджана.

Ректор Национального университета обороны, профессор генерал-лейтенант Гейдар Пириев, поприветствовав гостей, выразил удовлетворение их визитом в страну. Гостям был представлен брифинг об истории создания Национального университета обороны, системе образования и учебном процессе, а также о научной деятельности.

На встрече были обсуждены нынешнее состояние и перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном в области военного образования, состоялся обстоятельный обмен мнениями.

Затем узбекская делегация посетила Институт военного управления при Национальном университете обороны. Ректор Института военного управления, доктор военных наук и национальной безопасности, профессор полковник Бабир Гулиев проинформировал о деятельности института.

В рамках визита гости также посетили Военный институт имени Гейдара Алиева Национального университета обороны. Сначала гости возложили цветы к мемориальному комплексу, воздвигнутому в память об общенациональном лидере азербайджанского народа Гейдаре Алиеве и военнослужащих, ставших шехидами в Отечественной войне. В музее на территории института узбекская делегация ознакомилась с фотостендом, отражающим жизнь и политическую деятельность общенационального лидера, была оставлена памятная запись в Книге почетных гостей.

Ректор Военного института имени Гейдара Алиева генерал-майор Физули Салахов обсудил с гостями ряд вопросов из области военного образования, представляющих взаимный интерес.

В заключение состоялась церемония взаимного вручения подарков, было сделано фото на память, говорится в сообщении ведомства.