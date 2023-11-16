В Азербайджане упразднен "Центр военного патриотизма и подготовки специалистов" - Указ (Дополнено)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане упразднено ООО "Центр военного патриотизма и подготовки специалистов" при Государственной службе по мобилизации и призыву Азербайджана.

Как передает в четверг Trend, соответствующий указ подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Согласно указу, Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено в течение трех месяцев в связи с исполнением части 1 настоящего указа подготовить и представить Президенту Азербайджанской Республики предложения по совершенствованию нормативных правовых актов; в соответствии с Гражданским кодексом Азербайджанской Республики обеспечить принятие мер по решению имущественных и иных вопросов ООО "Центр военного патриотизма и подготовки специалистов"; разрешить другие вопросы, вытекающие из этого указа.

Государственной службе Азербайджанской Республики по мобилизации и призыву на военную службу поручено обеспечить принятие необходимых мер для решения вопросов, вытекающих из настоящего указа

Данным указом отменяются пункты 2, 4 и 5 указа Президента Азербайджанской Республики №681 от 13 июля 2012 года (Собрание законодательства Азербайджанской Республики, 2012 № 7, статья 690 ; 2019, № 5, статья 817; 2020, № 5, статья 545; 2022, № 8, статья 866) "Об учреждении ООО "Центр военного патриотизма и подготовки специалистов" при Государственной службе Азербайджанской Республики по мобилизации и призыву".