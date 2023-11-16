Скандальный акт Сената США ставит под вопрос партнерство с Азербайджаном (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Сенате США принято очередное проармянское решение, которое может нанести серьезный ущерб отношениям с Азербайджаном, передает в четверг Trend.

Так, сенаторы проголосовали за принятие акта C.3000, согласно которому президент США не может воспользоваться публичным законом 107-115. А этот закон позволял президенту обойти 907-ю поправку к "Акту защиты свободы", которая запрещает оказывать помощь Азербайджану.

Это означает, что президент США не может получить финансирование для помощи Азербайджану из бюджетных ассигнований на 2024 и 2025 годы.

Напомним, что 15 ноября в Палате представителей Конгресса США по инициативе комитета по международным отношениям прошли слушания на тему "Будущее Нагорного Карабаха". Согласно информации, размещенной на официальном сайте комитета, на слушаниях выступили помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен и заместитель администратора Евразийского и Европейского бюро Агентства США по международному развитию (USAID) Александр Соколовский. Слушания организовал председатель подкомитета по европейским делам Конгресса США, конгрессмен-республиканец Томас Кин.

Стоит отметить, что США в течение многих лет проводили более сбалансированную политику в отношении Азербайджана и других игроков в регионе, а теперь сменили вектор и демонстрируют лицемерную, двуличную политику.

Официальные лица этой страны в ходе контактов с азербайджанской стороной пытаются создать такое впечатление, что антиазербайджанская позиция в США якобы ограничивается лоббистской деятельностью отдельных конгрессменов.

Такой политикой США наносят удар по своим позициям в регионе. Отношения с Азербайджаном, ведущим государством региона, чрезвычайно важны для любой страны, которая ведет активную деятельность в регионе.

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