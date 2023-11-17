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Армения должна продемонстрировать добрую волю в мирном процессе - Хикмет Гаджиев

Политика Материалы 17 ноября 2023 00:00 (UTC +04:00)
Армения должна продемонстрировать добрую волю в мирном процессе - Хикмет Гаджиев

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Армения должна продемонстрировать добрую волю в мирном процессе.

Как сообщает в четверг Trend, об этом помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев заявил в интервью EU Today.

«Азербайджан создал модель для решения одного из самых затяжных конфликтов в Евразии. Хотя карабахский конфликт был одной из проблем, стоящих перед ОБСЕ с момента создания этого института, ОБСЕ не смогла решить этот конфликт. Институт сопредседательства Минской группы потерпел неудачу, потому что миссия этого института заключалась в поддержании и продолжении политики оккупации Армении против Азербайджана. Эта глава военной оккупации и несправедливости уже закрыта. Таким образом, повестка дня Азербайджана сейчас направлена на установление мира и нормализацию двусторонних отношений с Арменией. Но любое мирное взаимодействие требует, чтобы обе стороны сыграли свою роль, и Армения также должна сыграть свою роль и продемонстрировать добрую волю", - отметил Хикмет Гаджиев.

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