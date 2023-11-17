Бразилия выиграет от мира между Арменией и Азербайджаном - посол

БАКУ/Trend/ - На приеме, состоявшемся в посольстве Азербайджана в городе Бразилиа по случаю 3-й годовщины Дня победы, посол Азербайджана в Бразилии Рашад Новруз подчеркнул, что впервые после освобождения оккупированных территорий Вооруженные силы Азербайджана прошлисъ славным парадом в Ханкенди и дали рапорт Президенту, Верхоному Главнокомандующему Ильхаму Алиеву. 30 лет агрессии и оккупации – это не просто исчисляемый период времени, а почти треть века. В истории Азербайджана этот период имеет дни трагедий, скорби и триумфа.

Посол отметил важность перспективы мирной повестки между Арменией и Азербайджаном, подчеркнув потенциальные выгоды от этого для Бразилии. Ведь прочный мир открыл бы качественно новые возможности для Бразилии в регионе. В стратегическом понимании торгово-экономического потенциала Азербайджана и всего региона, Азербайджан готов выступить для Бразилии в качестве такого партнера. Из-за этого конфликта регион потерял много времени. Наконец-то Азербайджан, благодаря своей прагматичной, независимой внешней политики и суверенным ресурсам, добился того, что сегодня страна является автором ряда стратегических трансрегиональных инфраструктурных коридоров, а также инициатором мира и стабильности в регионе. Посреди бущующих рисков в Евразии и мире в целом Азербайджан представляет собой остров мира и процветания.

В местной бразильской прессе вышло несколько статей про прием по поводу Дня победы. В одной их этих статей хоть и проскользнула искаженная информация (со ссылкой на армянский источник) про итоги антитеррористических мероприятий локального характера, проводимые Вооруженными силами Азербайджанской Республики, все же до бразильского читателя было доведено, что в целях устранения критически важных недоверий, Армения должна сделать шаг навстречу Азербайджану, включая очень чувствительные вопросы гуманитарного характера. Бразилия, несмотря на то, что является страной с большой армянской диаспорой, могла бы помочь в доведении важности устранения гуманитарных проблем по повестке реконсилиации отношений между Азербайджаном и Арменией. А именно, Бразилия могла бы убедить Армению предоставить Азербайджану точную и полноценную информацию о судьбе тысячь без вести пропавших азербайджанцев, а также точные карты минных полей на деоккупированных территориях. Ведь оба вопроса носят критически важный гуманитарный характер.

Посол Р.Новруз напомнил о важном моменте в истории бразильской дипломатии, связанном с конфликтом.

"Когда Бразилия председательствовала в Совете Безопасности ООН в октябре 1993 года, Армения продвигала свои оккупационные войска вглубь Азербайджана. Тогда под председательством Бразилии в Совете Безопасности ООН единогласно была принята резолюция, призывавшая к немедленному прекращению агрессии и насильственного выселения мирного населения из Карабаха и соседних к нему регионов. Но международное право и каноны справедливости были забыты в последующие годы. До сегодняшнего дня переговоры по миру считались невозможными, но теперь появилась надежда", - сказал Рашад Новруз.

Посол упомянул о мирном подходе, основанном на реинтеграции армян и примирении народов в регионе Карабаха, подчеркнув важность уважения конституционного порядка и отказа от сепаратизма и вмешательства третьих сторон. Он раскритиковал армянских политиков, которые отрицают возможность интеграции армян в азербайджанское общество, заявив, что такие позиции только обостряют напряженность.

"Армянские политики должны перестать подливать масло в огонь, заявляя о невозможности интеграции армян в Азербайджан", - призвал он.

Новруз напомнил, что в прошлом армяне и азербайджанцы могли жить в мире, подчеркнув возможность гармоничного сосуществования.

В своем интервью бразильской прессе посол решительно заявил о необходимости не допускать, чтобы внутренняя политика и геополитика нанесли ущерб мирному процессу. Зная основы внешней политики Бразилии, основанной на невмешательстве в суверенные дела других государств, борьбе за справедливость, деколониализацию и укрепление мира, посол заявил, что мирная повестка дня не должна саботироваться из-за геополитических гипербол некоторых стран, которым следует изучить свои собственные истории колониализма, империализма, расизма и геноцидов.

На приеме присутствовали представители бразильских властей и дипломатического корпуса, послы нескольких стран, влиятельные конгрессмены, деятели культуры, военные атташе стран-партнеров Азербайджана.

Знаменательно, что на приеме прозвучал государственный гимн Азербайджана в четком исполнении оркестра Военно-воздушных сил Бразилии.