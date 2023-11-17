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В Азербайджане создана Служба государственного контроля за использованием и охраной вод - Указ

Политика Материалы 17 ноября 2023 15:20 (UTC +04:00)
В Азербайджане создана Служба государственного контроля за использованием и охраной вод - Указ

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - При Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджана создана Служба государственного контроля за использованием и охраной вод.

Как сообщает Trend, Президент Ильхам Алиев подписал указ о ряде мер по обеспечению деятельности Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана

Согласно указу, утверждены "Положение о Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджана" и "Структура Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана". На базе Управления гидрогеолого-мелиоративной службы и контроля за использованием и охраной вод Открытого акционерного общества "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" при Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджана создана Служба государственного контроля за использованием и охраной вод.

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