Международный суд ООН принял запоздалое решение в отношении Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Международный суд ООН сегодня принял довольно запоздалое решение, постановив, что Азербайджан должен обеспечить безопасность этнических армян в Карабахе, передает Trend.

Это запоздалое решение в точности отражает то, о чем ранее заявлял Баку, и не раз. В результате антитеррористических мероприятий локального характера, предпринятых 19-20 сентября, Азербайджан раз и навсегда изгнал незаконные армянские вооруженные формирования со своих суверенных территорий и сразу после этого инициировал процесс реинтеграции лиц армянского происхождения, проживающих на этих землях.

Более того, механизм реинтеграции распространяется и на тех, кто покинул Карабах.

Кроме того, правительством Азербайджана был создан веб-сайт для лиц, желающих вернуться, на котором прямо указано, что условия реинтеграции распространяются также на тех, кто уже уехал.

Видимо, Международному суду вновь необходимо напомнить, что Азербайджан уже давно обеспечивает все права и безопасность армян, и не нуждается в каких-либо решениях.