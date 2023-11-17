Возвращение Азербайджаном Карабаха представляет уникальную возможность для региональной стабильности - Politico

БАКУ /Trend/ - Возвращение Азербайджаном Карабаха, территории, долгое время удерживаемой под оккупацией Арменией, представляет уникальную возможность для региональной стабильности и экономического развития.

Как передает Trend, об этом написал Януш Бугайски, старший научный сотрудник Джеймстаунского фонда, в своей статье для Politico.

Автор пишет, что международные отчеты, в том числе от миссии ООН, свидетельствуют о том, что азербайджанская армия, возвращая Карабах, избегала нападений на мирных жителей, таким образом, ни одно заявление относительно предполагаемой "этнической чистки" не соответствует действительности. Он добавил, что исход большей части армянского населения был вызван эвакуацией и организацией отъезда жителей "лидерами" сепаратистов.

Более того, Бугайски отметил, что Зангезурский коридор, соединяющий Азербайджан с его эксклавом Нахчываном, может стать жизненно важным торговым маршрутом, напрямую связывающим Каспийский бассейн с Турцией и другими странами.

"Экономическому развитию всего Кавказского региона тогда могли бы способствовать развитие торговых связей между Баку и Ереваном, полноценные дипломатические отношения между Арменией и Турцией и разработка новой программы регионального развития. Например, открытие новых энергетических трубопроводов между Каспийским морем и Турцией особенно помогло бы всем региональным экономикам, поскольку Армения больше не будет исключена из транзита. И как расширяющийся энергетический и торговый центр с усиливающимися связями с Европой и США Азербайджан мог бы способствовать экономическому развитию Армении", - пишет автор.

По мнению аналитика, стабильность и сотрудничество в регионе привлекли бы капитал и западные инвестиции, снизив зависимость от России и обеспечив защиту от экономического доминирования Китая.

"После 30 лет нестабильности у этого исторического перекрестка между Черным и Каспийским морями теперь есть шанс укрепить свои политические и экономические связи с трансатлантическим миром", - говорится в статье.