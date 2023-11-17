Международный суд отклонил претензию Армении относительно задержанных сепаратистов - официальный Баку

БАКУ /Trend/ - Претензия Армении относительно следственных действий Азербайджана касательно лиц, связанных с сепаратистским режимом, отклонена.

Как сообщает Trend, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана в связи с решением Международного суда.

"Суд не обеспечил претензию Армении касательно следственных действий Азербайджана в отношении лиц, связанных с сепаратистским режимом и задержанных по обвинению в военной агрессии, призывах к сепаратизму, террористических актах и по другим обвинениям. Азербайджан ожидает, что Армения и все другие стороны прекратят вмешательство в законные следственные мероприятия", - говорится в заявлении.

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