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Международный суд отклонил претензию Армении относительно задержанных сепаратистов - официальный Баку

Политика Материалы 17 ноября 2023 20:27 (UTC +04:00)
Международный суд отклонил претензию Армении относительно задержанных сепаратистов - официальный Баку

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Претензия Армении относительно следственных действий Азербайджана касательно лиц, связанных с сепаратистским режимом, отклонена.

Как сообщает Trend, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана в связи с решением Международного суда.

"Суд не обеспечил претензию Армении касательно следственных действий Азербайджана в отношении лиц, связанных с сепаратистским режимом и задержанных по обвинению в военной агрессии, призывах к сепаратизму, террористических актах и по другим обвинениям. Азербайджан ожидает, что Армения и все другие стороны прекратят вмешательство в законные следственные мероприятия", - говорится в заявлении.

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