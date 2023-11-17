МИД Азербайджана распространил заявление в связи с решением Международного суда (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджан принял к сведению решение Международного суда от 17 ноября 2023 года о временных мерах по делу Армении против Азербайджана относительно реализации Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (CERD).

Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана в связи с решением Международного суда, сообщает Trend.

"Мы приветствуем решение суда, еще раз подтверждающее суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, отклоняющее требование Армении, которая ставит под сомнение давно признанный на международном уровне суверенитет Азербайджана над Карабахом. Международный суд отклонил необоснованное и смехотворное требование Армении вывести весь личный состав военных и правоохранительных органов Азербайджана из Карабахского региона. Упомянутые судом меры соответствуют уже заявленной политике правительства Азербайджана в отношении армянских жителей Карабаха. Это включает в себя наше обязательство обеспечивать безопасность всех жителей, независимо от национального или этнического происхождения. Азербайджан никогда не выселял армянских жителей из Карабаха, и переехать в Армению и другие страны было их собственным решением, несмотря на призывы Азербайджана не покидать регион. Азербайджан в соответствии со своей Конституцией и соответствующими международными обязательствами привержен защите прав армянских жителей Карабаха наравне с другими гражданами Азербайджана. Тот факт, что суд не потребовал принятия каких-либо мер, связанных с требованием Армении касательно возможности визита представителей агентств ООН в Карабахский регион и сотрудничества с Международным комитетом Красного Креста (МККК), является признанием открытости и сотрудничества Азербайджана в этой области, что по сути сводит на нет все обвинения в адрес нашей страны. Частная собственность, памятники культуры, артефакты, а также регистрационные документы находятся под охраной Азербайджана в соответствии с национальным законодательством и международными обязательствами. Таким образом, то, что суд не упомянул эти области, является подтверждением мер, предпринимаемых Азербайджаном. Суд также не обеспечил требование Армении касательно следственных действий Азербайджана в отношении лиц, связанных с сепаратистским режимом, задержанных Азербайджаном в соответствии с находящимися в силе статьями Уголовного Кодекса Азербайджана по обвинению в военной агрессии, призывах к сепаратизму, террористических актах и по другим обвинениям. Азербайджан ожидает, что Армения и все другие стороны прекратят вмешательство в законные следственные мероприятия. Азербайджан серьезно относится к своим обязательствам по CERD. Мы по-прежнему привержены защите этих обязательств и прав всех людей в рамках международного права и сосредоточены на построении мирного и процветающего региона", - подчеркивается в заявлении.

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