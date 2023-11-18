Азербайджан представил Армении пятый обновленный проект мирного договора – Хикмет Гаджиев

БАКУ/Trend/ - Азербайджан представил Армении пятый обновленный проект мирного договора.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на EU Reporter, об этом сказал журналистам в Брюсселе помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

Гаджиев заявил, что незаконный армянский режим разоружен и покинул Азербайджан.

"Это устраняет препятствия на пути к мирному соглашению между Арменией и Азербайджаном. Мы считаем, что появилась историческая возможность положить конец антагонизму и вражде между двумя странами и построить прочный мир, основанный на пяти принципах, предложенных Армении Азербайджаном", - отметил он.

Гаджиев упомянул, что Азербайджан создал модель разрешения одного из самых затянувшихся конфликтов на более широкой карте Евразии.

"Сопредседательство Минской группы потерпело неудачу, поскольку его целью было сохранение оккупации территорий Азербайджана Арменией. Мы положили конец военной оккупации. Азербайджан теперь отдает приоритет миру и нормализации отношений с Арменией. Но любое мирное соглашение требует присутствия двух сторон, и Армения должна проявить добрую волю. Мы представили руководству Армении пятый обновленный проект мирного договора. Прошло уже почти два месяца, но реакции от них нет", - сказал Хикмет Гаджиев.

Он подчеркнул, что на Южном Кавказе сложились новые реалии, в основе которых лежат законность и легитимность.

"Мы хотим построить новую архитектуру региональной безопасности, основанную на справедливости, признания территориальной целостности и суверенитета друг друга и прекращении всех территориальных претензий", - отметил Гаджиев.

Он также упомянул, что в период так называемого замороженного конфликта некоторые в Европейском парламенте проявляли азербайджанофобию или исламофобию по отношению к Азербайджану.

"Европейский совет недавно сделал заявление с критикой Азербайджана, которую мы считаем неуместной. Европейские институты никогда не относились к Азербайджану справедливо в период оккупации его территорий. В течение многих лет существовали разные подходы к сепаратистским образованиям в Грузии, Молдове, Украине, и в Азербайджане", - сказал Гаджиев.

Он добавил, что некоторые страны-члены ЕС, такие как Франция, начали программу милитаризации в Армении.

"Мы не поддерживаем милитаризацию, и Армении она не нужна. Ей необходима программа мира. Франция отправляет в Армению военные бронетранспортеры с ракетным вооружением. Армения также покупает три французские радиолокационные системы и ракеты класса "земля-воздух" малой дальности "Mistral". Мы постоянно предупреждали государства-члены, такие как Франция, не поддерживать сепаратизм на территории Азербайджана, и не поощрять армянский реваншизм или геополитические игры в нашем регионе. Появилась историческая возможность, и вместо того, чтобы создавать проблемы, соответствующие европейские институты должны оказывать содействие в продвижения мирной повестки дня в регионе", - заключил он.