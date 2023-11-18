США ставят под угрозу отношения с Азербайджаном, переходя от мирных усилий к предвзятым обвинениям – взгляд из Пакистана

БАКУ /Trend/ - Недавний сдвиг в подходе Соединенных Штатов, отказ от посредничества и мирных усилий, является крайне провокационным и нарушает баланс в отношениях между Азербайджаном и США.

Об этом Trend сказал исполнительный директор Пакистанского исследовательского центра сообщества с общим будущим (PRCCSF) Халид Таймур Акрам.

"15 ноября Комитет по иностранным делам США провел слушания, на которых были представлены многочисленные необоснованные антиазербайджанские нарративы, где помощник госсекретаря Джеймс О'Брайен, в частности, озвучил некоторые односторонние и предвзятые высказывания. Его слова были в высшей степени контрпродуктивными, безосновательными и неприемлемыми. Подобные заявления и слушания обострили азербайджано-американские отношения как в двустороннем, так и в многостороннем контексте", - отметил он.

По мнению аналитика, армянская диаспора в Европе и США (основного сторонника этого мероприятия) предполагает значительное влияние на внешнюю политику Америки.

"Есть опасения, что армянские лоббистские группы, возможно, пытаются повлиять на внешнеполитические решения Америки. Такой односторонний подход США к Азербайджану может привести к необоснованным обвинениям, которые не имеют отношения к делу и потенциально могут подорвать мир и безопасность в регионе. Это изменение вызывает опасения по поводу справедливости внешней политики США", - подчеркнул Акрам.

Эксперт упомянул, что Азербайджан освободил свои территории от армянской оккупации без внешнего вмешательства, и Соединенным Штатам следует воздержаться от роли, подрывающей мир и безопасность в регионе Южного Кавказа.

"Вместо этого США должны принять конструктивный подход для содействия значимому диалогу для решения региональных проблем и содействия прочному миру", - заключил он.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!