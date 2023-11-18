Министр обороны Азербайджана проверил боеготовность подразделений ПВО (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - 18 ноября министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов и другие представители руководящего состава министерства посетили одно из подразделений противовоздушной обороны (ПВО) ВВС в целях внезапной проверки боеготовности.

Как передает в субботу Trend, об этом сообщили в минобороны Азербайджана.

"Генерал-полковник З.Гасанов проверил практические навыки командиров по принятию решений и применению сил, а также боеготовность подразделений. Затем министр обороны и другие представители руководящего состава министерства прибыли на учебный полигон для наблюдения за практическими боевыми стрельбами подразделений ПВО.

Министр на командно-штабном пункте заслушал доклады о боевой подготовке и состоянии боеготовности подразделений ПВО.

После выполнения в командно-штабной машине задач по планированию и управлению боевой деятельностью подразделений ПВО, были выполнены практические стрельбы.

Поставленные задачи по обнаружению и уничтожению воздушных целей условного противника были успешно выполнены.

Министр обороны высоко оценил боеготовность подразделений ПВО",- говорится в сообщении ведомства.

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