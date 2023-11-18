Минобороны Азербайджана опровергло ложь армянской стороны

БАКУ /Trend/ - Распространённая министерством обороны Армении информация о якобы имевшем место 18 ноября примерно в 09:50 обстреле подразделениями азербайджанской армии позиций вооруженных сил Армении, расположенных в направлении населённого пункта Дэвэли и ранении одного военнослужащего, не соответствует действительности.

Как передает в субботу Trend, об этом сообщили в минобороны Азербайджана.

"Категорически опровергаем информацию, распространённую министерством обороны Армении.

Министерство обороны Армении продолжает распространять информацию, не имеющую реальной основы, с целью сокрытия произвола, существующего в своей армии", - говорится в сообщении ведомства.

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