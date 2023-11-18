Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили региональное сотрудничество

Политика Материалы 18 ноября 2023 20:19 (UTC +04:00)
Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили региональное сотрудничество

Читайте Trend в

Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и министра иностранных дел Ирана Хусейна Амира Абдоллахиана, передает Trend.

В ходе телефонного разговора были обсуждены текущая ситуация и перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Ираном. Также была подчеркнута важность укрепления регионального диалога.

Главы МИД Азербайджана и Ирана отметили важность активизации региональных форматов для укрепления мира в регионе.

Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости