В Армении стало традицией выступать с безосновательными и противоречивыми заявлениями - МИД Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Для армянских чиновников стало традицией выступать с безосновательными и противоречивыми заявлениями вместо практических шагов в мирном процессе с Азербайджаном. На этот раз премьер-министр Армении отличился своими противоречивыми высказываниями. Недопустимо, чтобы армянская сторона предъявляла претензии Азербайджану вместо того, чтобы представить комментарии по проекту соглашения "об установлении мира и межгосударственных отношениях" и начать переговоры в этом направлении, которые она откладывает уже более двух месяцев.

Как сообщает Trend, об этом сказал пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде в связи с выступлением премьер-министра Армении Никола Пашиняна на сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

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