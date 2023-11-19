В отличие от Франции, Азербайджан серьезно относится к своим международным обязательствам - МИД

БАКУ /Trend/ - Заявление МИД Франции относительно решения Международного Суда от 17 ноября 2023 года является неуместным и неприемлемым.

Как сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана, безразличие Франции к отклонению Судом большинства незаконных заявок Армении является еще одним ярким примером двойных стандартов и предубеждений в отношении Азербайджана.

"К сожалению, страна, представлявшая себя величайшим защитником справедливости и порядка, неверно истолковала вопрос, не имеющий ничего общего с Францией, и вмешалась в дела Суда.

Франция должна обратить внимание на выполнение решений Суда в отношении ее позорной колониальной политики и незаконных действий, включая ядерные испытания.

В отличие от Франции, Азербайджан серьезно относится к своим международным обязательствам", - отметили в МИД.