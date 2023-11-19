Депутаты Милли Меджлиса и сотрудники Аппарата парламента совершили пробег на «Вершину Гейдара» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Столетие со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева широко отмечается и у нас в стране, и за рубежом. Милли Меджлис Азербайджанской Республики, в свою очередь, тоже организовывает мероприятия, посвящённые драгоценной памяти Великого лидера, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу парламента Азербайджана.

В рамках мероприятий, связанных с «Годом Гейдара Алиева», заместитель председателя Милли Меджлиса Адиль Алиев, глава парламентского Аппарата Фарид Гаджиев, а также группа, составленная из депутатов Сабира Гаджиева, Джеби Гулиева и Алиаббаса Салахзаде, а также сотрудников Аппарата Руслана Гаджиева, Фархада Велиева и Эльмана Асланова, совершила пробег на «Вершину Гейдара».

Пробег завершился 18-го ноября поднятием на «Вершину Гейдара», расположенную на высоте 3751 метров в массиве Гызыл Гая хребта Башдаг Большого Кавказа. Придя к установленному на вершине барельефу Великого лидера Гейдара Алиева и засвидетельствовав ему свои почтение и уважение, участники пробега достигли поставленной цели несмотря на суровые погодные условия и сложный рельеф местности.