Президент Ирака прибыл с официальным визитом в Азербайджан (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Президент Иракской Республики Абдуллатиф Джамаль Рашид прибыл с официальным визитом в Азербайджанскую Республику.

Как передает Trend, в честь высокого гостя в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги обеих стран, был выстроен почетный караул.

Президента Иракской Республики Абдуллатифа Джамаля Рашида в аэропорту встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эюбов, заместитель министра иностранных дел Самир Шарифов и другие официальные лица.