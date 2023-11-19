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Президент Ирака прибыл с официальным визитом в Азербайджан (ФОТО)

Политика Материалы 19 ноября 2023 15:18 (UTC +04:00)
Президент Ирака прибыл с официальным визитом в Азербайджан (ФОТО)

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Президент Иракской Республики Абдуллатиф Джамаль Рашид прибыл с официальным визитом в Азербайджанскую Республику.

Как передает Trend, в честь высокого гостя в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги обеих стран, был выстроен почетный караул.

Президента Иракской Республики Абдуллатифа Джамаля Рашида в аэропорту встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эюбов, заместитель министра иностранных дел Самир Шарифов и другие официальные лица.

Президент Ирака прибыл с официальным визитом в Азербайджан (ФОТО)
Президент Ирака прибыл с официальным визитом в Азербайджан (ФОТО)
Президент Ирака прибыл с официальным визитом в Азербайджан (ФОТО)
Президент Ирака прибыл с официальным визитом в Азербайджан (ФОТО)
Президент Ирака прибыл с официальным визитом в Азербайджан (ФОТО)
Президент Ирака прибыл с официальным визитом в Азербайджан (ФОТО)
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