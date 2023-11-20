Ведутся расследования на основании информации, предоставленной участником Ходжалинского геноцида Рашидом Бегларяном (ВИДЕО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Ведутся расследования на основании информации, предоставленной участником Ходжалинского геноцида Рашидом Бегларяном.

Как сообщает в понедельник Trend, информацию об этом распространила Служба государственной безопасности Азербайджана.

Ведутся комплексные расследования преступлений против мира и человечности, а также военных преступлений, совершенных в прошлом армянскими незаконными вооруженными формированиями на освобожденных территориях Азербайджанской Республики.

"Подозреваемый в пытках азербайджанских военнопленных и других защищенных международным гуманитарным правом лиц, ранее содержавшихся в детской больнице № 3 города Ханкенди с ограничением свободы, в совершении других тяжких преступлений против мира и человечности, военных преступлений, а также в участии в деятельности армянских незаконных вооруженных формирований Бегларян Рашид Арамаиси был арестован по обвинению по статьям 112, 113, 115.2, 279.1 и 318.1 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

Лица, подвергшиеся вышеуказанным пыткам, были установлены и признаны потерпевшими по данному уголовному делу.

В ходе допроса обвиняемый Рашид Бегларян, сообщив о причастности к совершению Ходжалинской трагедии в феврале 1992 года, заявил, что 25 февраля 1992 года ВС Армении и действующие под их командованием армянские незаконные вооруженные формирования совершили нападение из города Ханкенди на город Ходжалы, населенный преимущественно гражданским населением. Согласно заранее установленному плану, уцелевшим азербайджанским мирным жителям были даны ложные обещания, что они могут безопасно пройти через Аскеранский район в направлении Агдамского района. 26 февраля 1992 года вооруженные формирования, в состав которых входил Бегларян, с целью массового уничтожения азербайджанцев, устроили засаду и расстреляли из автоматического оружия около крепости Аскеран до 200 мирных жителей, в основном женщин, детей и пожилых людей, двигавшихся вдоль побережья Гаргарчая в сторону Агдамского района. После того, как члены преступной группировки разграбили личные вещи погибших, их тела были захоронены вокруг Аскеранской крепости.

При проверке показаний на месте, Рашид Бегларян наглядно указал места совершения преступных действий в отношении гражданского населения, детально рассказав о всех подробностях.

В настоящее время расследования по указанным преступным деяниям продолжаются", - говорится в сообщении СГБ.

Отметим, что по данным, которые удалось получить Trend, Рашид Бегларян был задержан в августе 2023 года.