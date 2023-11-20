Официальный представитель ООН выразила благодарность Азербайджану (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Выражаю благодарность Республике Азербайджан за проведение столь важного мероприятия.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявила резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева во время выступления на проходящей в Баку конференции Движения неприсоединения (ДН) на тему "Продвижение прав и расширение возможностей женщин".

"Гендерное равенство - важный шаг к достижению Целей устойчивого развития. Сейчас мы находимся в очень трансформационной фазе. Эта конференция станет новой возможностью для женщин с точки зрения будущего", - сказала В.Андреева.

Владанка Андреева также отметила, что ООН активно поддерживает идею защиты и развития прав женщин в Азербайджане.

"Вопрос обеспечения прав женщин является неотъемлемой частью повестки дня ООН. Сегодня мы должны использовать все виды платформ для диалога по вопросу гендерного равенства.

Положительные результаты в области гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин могут вдохновить на новые инициативы в этом направлении в будущем", - добавила В.Андреева.

Отметим, что в Баку проходит конференция Движения неприсоединения на тему "Продвижение прав и расширение возможностей женщин" при совместной организации Азербайджанской Республики (нынешнего председателя ДН), Уганды и Узбекистана (будущих председателей ДН).

Мероприятие проводится на основе инициатив, озвученных Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на заседании на уровне министров Координационного бюро ДН в июле текущего года.

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