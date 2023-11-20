Закончилось противостояние Баку и Еревана, надо думать о будущем – Лукашенко

БАКУ /Trend/ - Завершилось противостояние Баку и Еревана, надо думать о будущем.

Об этом сказал Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе встречи с Генеральным секретарем ОДКБ Имангали Тасмагамбетовым, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу Президента Беларуси.

«Закончилось также противостояние между Арменией и Азербайджаном. Надо думать о будущем - как устраивать там жизнь двух государств", - подчеркнул он.

Александр Лукашенко дал положительную оценку тому факту, что в этот момент на юге в Центральной Азии удалось найти развязки некоторого конфликта, существовавшего между Таджикистаном и Кыргызстаном.

"Понятно, что и там, и там проблемы накапливались не один год, не два, не три и не пять. Это давние болевые точки. Но наметился позитив в этом отношении. Это не потому, что мы председательствовали (в ОДКБ в нынешнем межсессионном периоде. - Прим.). Но на этот период пришлись вот эти хорошие шаги, пришелся такой момент, движение, тренд к успокоению ситуации на постсоветском пространстве. Еще раз подчеркиваю, в зоне ответственности ОДКБ. Потому что и Армения, и Кыргызстан являются членами ОДКБ", - сказал Александр Лукашенко.