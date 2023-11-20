Баку не увидел реакции международного сообщества на факты незаконной транспортировки оружия Арменией - МИД (Дополнено)

(Новость дополнена, первая версия была опубликована 16.36)

БАКУ /Trend/ - Баку не увидел реакции международного сообщества на то, что Армения незаконно транспортировала оружие через территорию Азербайджана.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом на совместном брифинге министерства иностранных дел и министерства обороны Азербайджана сказал представитель МИД Айхан Гаджизаде.

"Более 30 лет Армения не только удерживала под оккупацией азербайджанские территории, но и размещала здесь военное оборудование и технику, что противоречит международному праву, в частности, Европейской конвенции о контроле за приобретением и хранением оружия", - сказал он.

Гаджизаде отметил, что 30-летняя оккупация территорий Азербайджана и последовавшая за ней 44-дневная война привлекли внимание к военному присутствию и незаконной деятельности вооруженных сил Армении на суверенных территориях Азербайджана

“Армения осуществляла импорт оружия, закупая его без согласия государств-экспортеров. Более того, армянская сторона занималась модификацией номеров и маркировки, а также транспортировкой оружия”, - сказал он.

Представитель МИД подчеркнул, что в течение последних 3 лет, до установки Азербайджаном контрольно-пропускного пункта, Армения не только продолжала переброску мин и военной техники, но и угрожала гражданскому населению.

Провокации Армении, такие как регулярные обстрелы армянской стороной вооруженных сил Азербайджана, установка наземных мин, подчеркивают тот факт, что попытки Азербайджана привлечь внимание международного сообщества остались без ответа”, - отметил Гаджизаде.

Представитель МИД добавил, что незаконные армянские вооруженные формирования, которыми командуют непосредственно из Армении, представляют собой серьезную угрозу миру и стабильности в регионе.

Сегодня в Баку прошел совместный брифинг министерства иностранных дел и министерства обороны Азербайджана.

В брифинге участвовали пресс-секретарь МИД Айхан Гаджизаде и начальник пресс-службы минобороны полковник Анар Эйвазов.