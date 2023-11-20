Азербайджан приостановил ряд Twinning-проектов с ЕС

БАКУ /Trend/ - Азербайджан приостановил ряд совместных Twinning-проектов с ЕС, сообщает в понедельник Trend.
Такое решение принято в связи с проармяской и антиазербайджанской позицией некоторых стран ЕС.
В частности, официальный Баку приостановил три совместных проекта с Литвой в сфере работы правоохранительных органов, здравоохранения и соцобеспечения.
Решение Азербайджана также коснулось проектов со Швецией и
Грецией в сфере миграции.
Исключение было сделано для проектов с Польшей и Финляндией ввиду сбалансированной позиции этих стран.