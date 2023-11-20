МИД и Минобороны провели брифинг для аккредитованного в Азербайджане дипкорпуса (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 20 ноября 2023 года в министерстве иностранных дел Азербайджанской Республики состоялся совместный брифинг МИД и министерства обороны в связи с выявленными новыми фактами об очередных военных преступлениях, планировавшихся Арменией в Карабахе.

Как сообщает Trend, в совместной информации МИД и минобороны отмечается, что на брифинге присутствовали представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Азербайджанской Республике, военные атташе, а также местные и иностранные журналисты.

На брифинге выступили начальник Управления пресс-службы министерства иностранных дел, пресс-секретарь Айхан Гаджизаде и начальник пресс-службы Министерства обороны Анар Эйвазов.

В ходе выступлений было отмечено, что в течение почти 30-летнего периода оккупации Арменией наших территорий и в постконфликтный период внимание международного сообщества привлекалось к фактам присутствия на территории Азербайджана армянских вооруженных сил, угрожавших миру и безопасности, и к минной угрозе. Было сообщено, что в результате работ, проведенных в регионе инженерными подразделениями азербайджанской армии после 44-дневной Отечественной войны, было обнаружено и обезврежено более 10 тысяч противопехотных мин, более 3 тысяч противотанковых мин и до 12 тысяч неразорвавшихся боеприпасов.

Было отмечено, что Армения разместила в регионе огромное количество военной техники и боеприпасов, не проинформировав международные организации, в том числе соответствующие структуры ООН и ОБСЕ, в противоречие международным правовым нормам, а также положениям Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Несмотря на призывы Азербайджана устранить эти правонарушения, международное сообщество проявило безразличие к данному вопросу, что еще более повысило напряженность в регионе.

В то же время было подчеркнуто, что на территориях Азербайджана осуществлялась незаконная деятельность, такая как перемодификация вооружения и боеприпасов. Было отмечено, что Армения продолжала перебрасывать на наши территории вооружение и технику, новопроизведенные мины и в постконфликтный период вплоть до создания погранично-пропускного пункта на Лачинской дороге. При этом было подчеркнуто, что под угрозой оказались гражданские объекты, безопасность самолетов, а также проводимые масштабные созидательные работы в регионе.

Осуществляемая министерством обороны и другими соответствующими структурами работа по разминированию, восстановлению коммуникаций и новых путей обеспечения в регионе после антитеррористических мер, осуществленных менее чем за сутки 19-20 сентября нынешнего года, еще раз выявила огромные масштабы милитаризации на наших территориях. В результате проведенных работ были обнаружены военная техника, вооружение и боеприпасы различного калибра, большая часть которых была размещена на объектах гражданской инфраструктуры. В частности, были обнаружены противотанковые управляемые ракетные комплексы «Корнет» и «Фагот», ракеты реактивных систем залпового огня ТОС-1А производства 2021 года. Была представлена информация о деятельности, осуществлявшейся Арменией в военно-производственном центре в Ханкенди, который за последние 30 лет занимался модификацией военной техники и дронов.

В ходе брифинга также были продемонстрированы снимки, отражающие масштабы милитаризации в регионе. Были представлены кадры из видео, обнаруженных после антитеррористических мер, на которых запечатлены проводившиеся Арменией на наших территориях учения с участием гражданских лиц и военных и с использованием дронов кустарного производства, имевших целью гражданские объекты Азербайджана.

Участники брифинга ознакомились с образцами модифицированного оружия, дронов, а также боеприпасов и мин 2021 года производства, конфискованных на территории после проведения антитеррористических мер.

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