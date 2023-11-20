После проведения антитеррористических мероприятий в гражданских объектах было обнаружено большое количество оружия и боеприпасов - Анар Эйвазов (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 17:06)

БАКУ /Trend/ - После проведения антитеррористических мероприятий в гражданских объектах на освобожденных от оккупации территориях было обнаружено большое количество оружия и военных боеприпасов.

Как сообщает Trend, об этом на совместном брифинге министерства иностранных дел и министерства обороны Азербайджана сказал начальник пресс-службы министерства обороны полковник Анар Эйвазов.

Он подчеркнул, что значительное количество обнаруженных противопехотных мин было произведено в Армении в 2021 году и незаконно переправлено в Карабахский регион.

“Минирование в первую очередь было нацелено на гражданские районы, маршруты снабжения и объекты инфраструктуры. С окончания 44-дневной Второй Карабахской войны и по сегодняшний день Азербайджан обнаружил и обезвредил более 10 000 противопехотных и более 3000 противотанковых мин, до 12 тысяч неразорвавшихся боеприпасов”, - сказал Эйвазов.

Сегодня в Баку состоялся совместный брифинг министерства иностранных дел и министерства обороны Азербайджана. В брифинге участвовали пресс-секретарь министерства иностранных дел Айхан Гаджизаде и руководитель пресс-службы министерства обороны полковник Анар Эйвазов.