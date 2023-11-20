Армянские ВС проводили учения для гражданских лиц по использованию дронов в военных целях - минобороны (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Армянские вооруженные силы проводили учения для гражданских лиц по использованию дронов в военных целях.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом на совместном брифинге министерства иностранных дел и министерства обороны Азербайджана сказал начальник пресс-службы минобороны Азербайджана полковник Анар Эйвазов.

"После 44-дневной войны на освобожденных от оккупации территориях было обнаружено более 10 000 противопехотных и более 3 000 противотанковых мин. До антитеррористических мероприятий, проведенных 19 сентября, оружие продолжалось перевозиться в эти районы незаконными способами. Более того, армянские ВС проводили учения для гражданских лиц по использованию дронов, чтобы с помощью этих дронов можно было наносить удары по военной и гражданской инфраструктуре Азербайджана", - сказал он.

Эйвазов отметил, что одни из видеокадров ясно показывают, что армяне планировали провокации против военнослужащих, гражданских лиц и гражданской инфраструктуры Азербайджана.

"Благодаря своевременно проведенным антитеррористическим мероприятиям локального характера не только было выполнено положение трехстороннего заявления, но и пресечен ряд провокаций армян", - сказал Эйвазов.

Сегодня в Баку состоялся совместный брифинг министерства иностранных дел и министерства обороны Азербайджана. На брифинге присутствовали пресс-секретарь министерства иностранных дел Айхан Гаджизаде и руководитель пресс-службы министерства обороны полковник Анар Эйвазов.