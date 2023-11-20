В результате антитеррористических мероприятий в Карабахе обнаружено более 10 тысяч противопехотных и более 3 тысяч противотанковых мин (дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 17:09)

БАКУ /Trend/ - В результате антитеррористических мероприятий в Карабахе обнаружено более 10 тысяч противопехотных мин, более 3 тысяч противотанковых мин.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом на совместном брифинге министерства иностранных дел и министерства обороны Азербайджана сказал начальник пресс-службы минобороны полковник Анар Эйвазов.

Было отмечено, что многие боевые машины и вооружение были перемодифицированы армянской стороной без надлежащей регистрации.

Сегодня в Баку состоялся совместный брифинг министерства иностранных дел и министерства обороны Азербайджана. На брифинге присутствовали пресс-секретарь Министерства иностранных дел Айхан Гаджизаде и руководитель пресс-службы министерства обороны полковник Анар Эйвазов.