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В результате антитеррористических мероприятий в Карабахе обнаружено более 10 тысяч противопехотных и более 3 тысяч противотанковых мин (дополнено)

Политика Материалы 20 ноября 2023 21:30 (UTC +04:00)
В результате антитеррористических мероприятий в Карабахе обнаружено более 10 тысяч противопехотных и более 3 тысяч противотанковых мин (дополнено)

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Айдан Мамедова
Айдан Мамедова
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Добавлены подробности (первая версия опубликована в 17:09)

БАКУ /Trend/ - В результате антитеррористических мероприятий в Карабахе обнаружено более 10 тысяч противопехотных мин, более 3 тысяч противотанковых мин.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом на совместном брифинге министерства иностранных дел и министерства обороны Азербайджана сказал начальник пресс-службы минобороны полковник Анар Эйвазов.

Было отмечено, что многие боевые машины и вооружение были перемодифицированы армянской стороной без надлежащей регистрации.

Сегодня в Баку состоялся совместный брифинг министерства иностранных дел и министерства обороны Азербайджана. На брифинге присутствовали пресс-секретарь Министерства иностранных дел Айхан Гаджизаде и руководитель пресс-службы министерства обороны полковник Анар Эйвазов.

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