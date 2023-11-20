Азербайджан продолжает привлекать внимание международных организаций к поставкам оружия ВС Армении - минобороны (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджан продолжает привлекать внимание международных организаций к продолжающимся поставкам оружия вооруженным силам Армении.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом на совместном брифинге министерства иностранных дел и министерства обороны Азербайджана заявил начальник пресс-службы минобороны полковник Анар Эйвазов.

Он отметил, что азербайджанская армия в сотрудничестве с правительственными структурами и российскими миротворцами обнаружила и изъяла ряд боевых машин, оружия, боеприпасов и другой военной техники.

"Значительное количество военной техники было обнаружено в гражданских объектах. Министерство обороны Азербайджана постоянно информирует общественность о проводимых мероприятиях по демилитаризации", - сказал он.

Сегодня в Баку состоялся совместный брифинг министерства иностранных дел и министерства обороны Азербайджана. На брифинге присутствовали пресс-секретарь министерства иностранных дел Айхан Гаджизаде и руководитель пресс-службы министерства обороны полковник Анар Эйвазов.