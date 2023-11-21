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Президент Ильхам Алиев: Азербайджан всегда уделял особое внимание актуальным для человечества вопросам

Политика Материалы 21 ноября 2023 10:33 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан всегда уделял особое внимание актуальным для человечества вопросам

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Азербайджанская Республика, являясь председателем Движения неприсоединения, всегда уделяла особое внимание актуальным для человечества вопросам, проводила эффективную работу по устранению несправедливости, с которой сталкивались народы. В этой связи объединение тем «женщина» и «колониализм», усиление роли женщин в процессе деколонизации являются велением времени. К сожалению, в XXI веке женщины все еще подвергаются рабству и эксплуатации в колониях, а это означает, что они лишены фундаментальных прав человека.

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, говорится в обращении Президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам проходящей в Баку 21 ноября международной конференции на тему «Деколонизация: Усиление женщин и развитие».

В обращении подчеркивается, что Азербайджан крайне обеспокоен продолжающимся колониализмом, особенно грубым нарушением прав женщин и детей в колониях. «Франция, управляющая в настоящее время 13 заморскими территориями в качестве своих колоний, а также вмешивающаяся во внутренние дела расположенных на разных континентах мира своих бывших колоний, продолжает политику неоколониализма, несмотря на многолетние требования международных организаций и народов, борющихся за независимость», - отмечается в обращении.

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