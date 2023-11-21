Президент Ильхам Алиев: Франция нарушает стабильность не только в своих бывших и нынешних колониях, но и на Южном Кавказе

БАКУ /Trend/ - Франция нарушает стабильность не только в своих бывших и нынешних колониях, но в то же время и в нашем регионе – на Южном Кавказе, где поддерживает сепаратистские тенденции и сепаратистов.

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, говорится в обращении Президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам международной конференции на тему «Деколонизация: Усиление женщин и развитие».

«Франция проводит милитаристскую политику, вооружая Армению, поощряет реваншистские силы в Армении, готовит почву для развязывания новых войн в нашем регионе. В то же время Франция злоупотребляет своим статусом постоянного члена Совета Безопасности ООН для проведения своей предвзятой, необъективной политики, занимается геополитическими интригами в различных регионах, пытается использовать западные организации в качестве средства давления против государств», - отметил глава государства.